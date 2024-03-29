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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Барнауле предложили повысить стоимость проезда как минимум до 60 рублей

В Барнауле предложили повысить стоимость проезда как минимум до 60 рублей

Перевозчики уверены, что цена билета должна быть как в Москве, иначе возить людей будет просто некому Барнаульские перевозчики обратились в администрацию города с предложением значительно повысить стоимость проезда в общественном транспорте, пишет "Толк".

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