В Барнауле предложили повысить стоимость проезда как минимум до 60 рублей

Перевозчики уверены, что цена билета должна быть как в Москве, иначе возить людей будет просто некому Барнаульские перевозчики обратились в администрацию города с предложением значительно повысить стоимость проезда в общественном транспорте, пишет "Толк".
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