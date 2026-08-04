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Ларионов остался главным тренером СКА. Епанчинцев, Миронов и Терещенко вошли его штаб

Игорь Ларионов продолжит работу в качестве главного тренера СКА. Петербургский клуб представил тренерский штаб команды в предстоящем сезоне КХЛ .

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