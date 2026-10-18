Потребности Индии в энергоресурсах и стратегическое партнерство с Нью-Дели будут учтены перед принятием решения о тарифах и санкциях против стран, импортирующих российскую нефть, США, заявил государственный секретарь США Марко Рубио 18 октября сообщает ANI.
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