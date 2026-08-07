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FiNE NEWS

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Губернатор Ярославской области сообщил о ликвидации пожара на нефтеперерабатывающем заводе

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем официальном Telegram-канале рассказал о ликвидации возгорания на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), которое возникло в результате самой масштабной атаки Вооруженных сил Украины на регион.

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