Губернатор Ярославской области сообщил о ликвидации пожара на нефтеперерабатывающем заводе

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем официальном Telegram-канале рассказал о ликвидации возгорания на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), которое возникло в результате самой масштабной атаки Вооруженных сил Украины на регион.
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