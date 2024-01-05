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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

123 подписчика

Уайт – о Power Slap: «Это самый быстрорастущий вид спорта на планете»

«Мы быстро приближаемся к отметке в 100 млн подписчиков. Посмотрите на видео с ударом Эвиан Скотт. Это дерьмо стало вирусным.

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