Петербуржец на рабочем Saab сбил пятиклассницу на велосипеде в Петроградском районе

Водитель за год привлекался четыре раза за нарушение правил дорожного движения. Пятиклассница одной из петербургских школ получила тяжелые травмы после столкновения с автомобилем, сообщил НЕВСКИМ НОВОСТЯМ источник в правоохранительных органах.
Водитель за год привлекался четыре раза за нарушение правил дорожного движения. Пятиклассница одной из петербургских школ получила тяжелые травмы после столкновения с автомобилем, сообщил НЕВСКИМ НОВОСТЯМ источник в правоохранительных органах.
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