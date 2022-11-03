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Гимнастки Аверины и Максимова, Михаил Пресняков и Александр Пелевин представили форму «Торпедо» ко Дню народного единства

«Торпедо» представило новую форму. На темно-синем джерси, приуроченной ко Дню народного единства, изображена одна из достопримечательностей Нижнего Новгорода – главный ярмарочный дом.

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