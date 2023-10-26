Вашингтон предупредили о невообразимом ответе на попытку удара по Ирану

Если США решатся на удар по территории Ирана, ответ будет «вне всякого воображения». Об этом журналистам сообщил заместитель министра иностранных дел — глава центра политических и международных исследований МИД Ирана Мохаммад Хассан Шейх Оль-Ислами, сообщают «Ведомости».