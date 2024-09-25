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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«МЮ» 4-й сезон подряд не побеждает в первых матчах еврокубков – три поражения и ничья

В первом матче нового сезона Лиги Европы команда Эрика тен Хага сыграла вничью с «Твенте» (1:1). В каждом из трех предыдущих сезонов «МЮ» проиграл первые матчи еврокубков – с «Янг Бойз» (1:2), «Реал Сосьедад» (0:1) и «Баварией» (3:4).

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