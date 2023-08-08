МК: После коррупционных скандалов Зеленский обратился к чиновникам

В последние время Украина часто стала быть замешана в коррупционных скандалах. В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский выступил с решительным заявлением, обращаясь к чиновникам и депутатам, которые замешаны в коррупционных делах.
В последние время Украина часто стала быть замешана в коррупционных скандалах. В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский выступил с решительным заявлением, обращаясь к чиновникам и депутатам, которые замешаны в коррупционных делах.
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