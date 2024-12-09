В Петербурге на станции метро «Проспект Ветеранов» продолжают капремонт путевых стен

Работы должны завершить 30 апреля На станции «Проспект Ветеранов» Кировско-Выборгской линии петербургского метрополитена продолжаются работы по капитальному ремонту путевых стен, сообщили сегодня в телеграм-канале «Подземник».
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