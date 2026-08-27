Самые богатые артисты в России - кто они: Перечисляем по именам

50 миллионов за концерт, стадионы вместо южных курортов и гонорары, от которых закружится голова: в 2026 году шоу-бизнес переписал правила, а на вершине финансового олимпа оказался человек, которого вы точно не ждали.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии