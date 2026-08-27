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Царьград

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Самые богатые артисты в России - кто они: Перечисляем по именам

Самые богатые артисты в России - кто они: Перечисляем по именам

50 миллионов за концерт, стадионы вместо южных курортов и гонорары, от которых закружится голова: в 2026 году шоу-бизнес переписал правила, а на вершине финансового олимпа оказался человек, которого вы точно не ждали.

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