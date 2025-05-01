Еду я, значит, из офиса одного сегодня - а пробки нынче суровые, но не такие суровые, как будут завтра, когда дороги пополнятся вожделеющими шашлыка дачниками.
Не мытьём, так катаньем Россия добьется своего
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АК
Александр Каплуненко
Пока последний кастрюлеголовый не откинет копыта, не будет нам покоя! Бей хохлов, спасай планету!
Ответить
14 час.
Валерий Самойлов
Согласен с автором статьи на все 100%!...
Ответить
9 час.
Одиссей
"бьётся в судорогах, предвкушая не особо приятный конец" 🤣🤣🤣 Как гласит старый анек - надо расслабиться и получить удовольствие. А если серьезно, то "Даже если вдруг сейчас США предложат нам, допустим, признание Крыма, четырёх новых областей в административных границах, снятие так называемых "санкций", внеблоковый статус хохляндии и прочую дружбу-жвачку. При том, что это удовлетворение всех наших официальных требований." Амерам верить - себя не уважать!! Предыдущие Договоры не дадут соврать! Согласно курсам по менеджменту, есть аж ЦЕЛЫХ два подхода к исполнению договоров: амерский и условно японский. Амерский - это исполнение договора до тех пор, пока это выгодно. При этом, амеры достаточно легко подписывают любые договоры, а потом посредством всяческих юридических уловок и словоблудия развязывают себе руки, не позволяя сделать то же самое другой стороне. Примеров тому - масса! Так что, договоры с ЮСой не стоят бумаги, на которой их изобразили. Следующий же Перзидент легко может их разорвать. ВЫВОД: надо сейчас добиваться максимального результата Околице.
Ответить
4 час.
Свежие комментарии