Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Одиссей
    "бьётся в судорогах, предвкушая не особо приятный конец" 🤣🤣🤣 Как гласит старый анек - надо расслабиться и получить...Не мытьём, так ка...
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    Иногда надо дать в зубы, чтобы тебя стали уважать.Зря смеялись над ...
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Не мытьём, так катаньем Россия добьется своего

Не мытьём, так катаньем Россия добьется своего

Еду я, значит, из офиса одного сегодня - а пробки нынче суровые, но не такие суровые, как будут завтра, когда дороги пополнятся вожделеющими шашлыка дачниками.

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Комментарии
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АК
Александр Каплуненко
Пока последний кастрюлеголовый не откинет копыта, не будет нам покоя! Бей хохлов, спасай планету!
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14 час.
Валерий Самойлов
Согласен с автором статьи на все 100%!...
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9 час.
Одиссей
&quot;бьётся в судорогах, предвкушая не особо приятный конец&quot; 🤣🤣🤣 Как гласит старый анек - надо расслабиться и получить удовольствие. А если серьезно, то &quot;Даже если вдруг сейчас США предложат нам, допустим, признание Крыма, четырёх новых областей в административных границах, снятие так называемых &quot;санкций&quot;, внеблоковый статус хохляндии и прочую дружбу-жвачку. При том, что это удовлетворение всех наших официальных требований.&quot; Амерам верить - себя не уважать!! Предыдущие Договоры не дадут соврать! Согласно курсам по менеджменту, есть аж ЦЕЛЫХ два подхода к исполнению договоров: амерский и условно японский. Амерский - это исполнение договора до тех пор, пока это выгодно. При этом, амеры достаточно легко подписывают любые договоры, а потом посредством всяческих юридических уловок и словоблудия развязывают себе руки, не позволяя сделать то же самое другой стороне. Примеров тому - масса! Так что, договоры с ЮСой не стоят бумаги, на которой их изобразили. Следующий же Перзидент легко может их разорвать. ВЫВОД: надо сейчас добиваться максимального результата Околице.
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4 час.
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