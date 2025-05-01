Не мытьём, так катаньем Россия добьется своего

Одиссей

"бьётся в судорогах, предвкушая не особо приятный конец" 🤣🤣🤣 Как гласит старый анек - надо расслабиться и получить удовольствие. А если серьезно, то "Даже если вдруг сейчас США предложат нам, допустим, признание Крыма, четырёх новых областей в административных границах, снятие так называемых "санкций", внеблоковый статус хохляндии и прочую дружбу-жвачку. При том, что это удовлетворение всех наших официальных требований." Амерам верить - себя не уважать!! Предыдущие Договоры не дадут соврать! Согласно курсам по менеджменту, есть аж ЦЕЛЫХ два подхода к исполнению договоров: амерский и условно японский. Амерский - это исполнение договора до тех пор, пока это выгодно. При этом, амеры достаточно легко подписывают любые договоры, а потом посредством всяческих юридических уловок и словоблудия развязывают себе руки, не позволяя сделать то же самое другой стороне. Примеров тому - масса! Так что, договоры с ЮСой не стоят бумаги, на которой их изобразили. Следующий же Перзидент легко может их разорвать. ВЫВОД: надо сейчас добиваться максимального результата Околице.