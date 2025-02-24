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Царьград

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В США свиньи убили собственного хозяина

В США свиньи убили собственного хозяина

Мужчина пытался спрятаться от разъярённых животных под машиной, но ему это не удалось.В городе Пьемонт в штате Калифорния свиньи съели собственного хозяина.

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