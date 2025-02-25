На Западе заявили о планах США снять санкции с России

США могут в скором времени снять антироссийские санкции, так как администрация президента Дональда Трампа видит в этом экономические возможности, а также это было предложено Россией в ходе переговоров в Эр-Рияде.
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