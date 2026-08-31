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Царьград

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"Истерику чиновников" в Москве Хазин связал с концертом Канье Уэста

"Истерику чиновников" в Москве Хазин связал с концертом Канье Уэста

"Истерику чиновников" Хазин связал с концертом Канье Уэста. Экономист увидел в скандальной ситуации с отменой выступления рэпера в Петербурге внутриполитический подтекст и версию о "партии мира", которая готовила выступление как развлечение для отвлечения от "позорного мира".

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