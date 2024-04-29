«Бесогон»: Некомпетентность не так безобидна, как кажется на первый взгляд

Советский и российский режиссер, публицист и общественный деятель Никита Михалков в очередном выпуске своей авторской программы "Бесогон" поднял тему, касающуюся такого распространенного явления, как инфантильная некомпетентность, которая далеко не так безобидна, как может показаться на первый взгляд.