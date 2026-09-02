Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что киевский режим продолжает попытки не допустить поездок представителей секретариата Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую атомную электростанцию через территорию России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- IV Нетаньяху у края ...
- IV Украинский депута...
- "Неубедительно и ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым