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Захарова: Киев препятствует поездкам представителей МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Захарова: Киев препятствует поездкам представителей МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что киевский режим продолжает попытки не допустить поездок представителей секретариата Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую атомную электростанцию через территорию России.

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