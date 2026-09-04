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Daily Moscow

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Российский сервис психологической помощи перешел на модель подписки

Российский сервис психологической помощи перешел на модель подписки

Сервис психологической помощи My-Psychologist запустил модель с ежемесячной оплатой консультаций. Пользователям предлагают три онлайн-сессии с психологом в месяц.

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