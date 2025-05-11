Глава киевского режима Владимир Зеленский заявляет о необходимости прекращения огня только для того, чтобы украинские боевики успели перевооружиться и перегруппироваться, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своем телеграм-канале.
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