Официально: отопительный сезон в Омске завершится в понедельник, 13 мая. Опубликовано соответствующее постановление мэра.
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Официально: отопительный сезон в Омске завершится в понедельник, 13 мая. Опубликовано соответствующее постановление мэра.