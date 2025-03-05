3х комнатная квартира ул. Кисловодская в Донецке - 4 500 000 руб

В продаже 2 к. квартира 2/3эт., ул. Кисловодская ( ост. Автоколонна), 44 кв. м. в отличном состоянии, сталинка , двухсторонняя, с раздельными комнатами, со встроенной мебелью, техникой, не угловая, вода по графику, очень теплая и уютная.