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Что это было?

Что это было?

Вечер. Перед торговым центром, расположенном на многолюдной площади, стоит мужчина. У него растерянный вид.

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Елена игрик
Сериал "Наркоманы в дурке: интернет форева", серия вторая, первая на текст выше (а, нет, третья, я там какую-то подобную чушь про ангела еще видела). Что-то и сага со свекровью, Зиной и тряпками как-то вдруг резко прекратилась, аж скучаю...
Vera Dobryagina
Кто этот словесный понос выдаёт, сами себя веселите, а сюда - не надо)))Ну не получается у авторов оригинальничать, так и не беритесь. Мультики смотрите.
Елена игрик
Слушай, давай считать, вроде у истоков)))), возьмем серию номер три по "Наркоманам". Все думала , как назвать предыдущую хрень - вспомнила!!! Наша любимая А. Барто!!! - "Резиновую Зину купили в магазине")))))))))) Все, сериал назван))))))))))))) Про "Наркоманов " подумаю.
Vera Dobryagina
Ага, я смотрю, мы так тут типа соавторов пойдём)))

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