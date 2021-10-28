Что это было?

5МИНУТКАРазвлеченияЧто это было? Вечер. Перед торговым центром, расположенном на многолюдной площади, стоит мужчина. У него растерянный вид.Вернуться к статье4НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕлена игрикСериал "Наркоманы в дурке: интернет форева", серия вторая, первая на текст выше (а, нет, третья, я там какую-то подобную чушь про ангела еще видела). Что-то и сага со свекровью, Зиной и тряпками как-то вдруг резко прекратилась, аж скучаю...Vera DobryaginaКто этот словесный понос выдаёт, сами себя веселите, а сюда - не надо)))Ну не получается у авторов оригинальничать, так и не беритесь. Мультики смотрите.Елена игрикСлушай, давай считать, вроде у истоков)))), возьмем серию номер три по "Наркоманам". Все думала , как назвать предыдущую хрень - вспомнила!!! Наша любимая А. Барто!!! - "Резиновую Зину купили в магазине")))))))))) Все, сериал назван))))))))))))) Про "Наркоманов " подумаю.Vera DobryaginaАга, я смотрю, мы так тут типа соавторов пойдём)))Комментировать
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