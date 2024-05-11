СМИ выяснили, почему два высокопоставленных офицера не стали отдавать честь Путину во время Парада Победы

Видео момента приветствия президента появилось в Сети. Замглавы РВВДКУ полковник Сергей Молочников не стал отдавать честь президенту России Владимиру Путину во время Парада Победы на Красной площади 9 мая 2024 года, в отличие от других офицеров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии