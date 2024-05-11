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СМИ выяснили, почему два высокопоставленных офицера не стали отдавать честь Путину во время Парада Победы

СМИ выяснили, почему два высокопоставленных офицера не стали отдавать честь Путину во время Парада Победы

Видео момента приветствия президента появилось в Сети. Замглавы РВВДКУ полковник Сергей Молочников не стал отдавать честь президенту России Владимиру Путину во время Парада Победы на Красной площади 9 мая 2024 года, в отличие от других офицеров.

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