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Россия на Dubai Airshow 2023: шоу, которое не заказывали

Россия на Dubai Airshow 2023: шоу, которое не заказывали

Герой спецоперации Ка-52 в «экспортном» исполнении в Дубаи. Можем себе позволить? Фото – Михаила Жердева Иррациональные доводыТимати и Лепс на разогреве публики в элитном отеле The Theater Dubai, элитное спиртное, яства и все остальное, присущее российским вечеринкам в Объединенных Арабских Эмиратах.

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