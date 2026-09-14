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Татарстанда Түбән Камага БПЛА һөҗүменнән соң теләктәшлек белдерү өчен флешмоб оештырдылар

Татарстанга БПЛА һөҗүменнән соң республика халкы социаль челтәрләрдә түбән камалыларга теләктәшлек белдерү өчен флешмоб оештырды.

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