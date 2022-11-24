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Мать Водяновой о первой встрече с брошенной дочерью: «Тряслись руки, не могла говорить»

Мать Водяновой о первой встрече с брошенной дочерью: «Тряслись руки, не могла говорить»

Наталья Водянова нашла потерянную больше 20 лет назад младшую сестру. Все эти годы звездная родственница, которую приемные родители из США назвали Дженнифер, росла в штате Северная Каролина.

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