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Сатирические иллюстрации ростовского художника к роману «Мастер и Маргарита»

Сатирические иллюстрации ростовского художника к роману «Мастер и Маргарита»

Иллюстраций к роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» великое множество. И именитые мастера, и неизвестные широкой публике художники иллюстрировали это произведение в совершенно разных направлениях: от классики до сюрреализма.

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