Врач Фирсова: выявить причину приступов мигрени поможет специальный дневник

Определить триггер, провоцирующий приступы мигрени, поможет специальный дневник. Об этом aif.ru сообщила врач гинеколог-эндокринолог, клинический нутрициолог Наталья Фирсова.
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