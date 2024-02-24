Реплика на призывы "отправить всех армян на Родину"

М

ММ

Многие армяне уехали в Удмуртию после землетрясения в 80-е годы. Даже знаю пример, когда знакомые купили наконец себе квартиру уже в конце 90-х. Наконец распаковали все коробки и мешки, которые возил с собой по съемным квартирам. И, вскрыв один мешок, нашли его полным советских денег- сунул кто-то из родни. И дети их играют советскими купюрами.. Знаю многих, в них нет азеровской наглости, таджикско-узбекской мигрантской тупости. Даже пару раз оказывался на их праздниках.