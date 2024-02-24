ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ . Дорогие друзья, читаем комментарии на дзен/телеграм и видим, что некоторые читатели позволяют себе вызывающие комментарии формата "выгнать всех армян из России.
Реплика на призывы "отправить всех армян на Родину"
Комментарии
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АА
Алекс Архипов
Одумаются рано или поздно.
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15 час.
М
ММ
Многие армяне уехали в Удмуртию после землетрясения в 80-е годы. Даже знаю пример, когда знакомые купили наконец себе квартиру уже в конце 90-х. Наконец распаковали все коробки и мешки, которые возил с собой по съемным квартирам. И, вскрыв один мешок, нашли его полным советских денег- сунул кто-то из родни. И дети их играют советскими купюрами.. Знаю многих, в них нет азеровской наглости, таджикско-узбекской мигрантской тупости. Даже пару раз оказывался на их праздниках.
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12 час.
Семен Семеныч
Речь идет не плохих и хороших армянах. Речь идет о том, что если лицо армянской национальности получило гражданство России. То оно, это лицо, обязано пройти службу в армии России. А в данный момент принять участие в СВО. И не должно быть никаких отговорок типа мама/жена/дети больные, сам инвалид. И вообще это должно касаться всех новых граждан РФ, не только армян.
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10 час.
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