Отряд 731 и закон: коллизия храма Ясукуни

Приговор Токийского или Хабаровского трибуналов не лишает осужденных права на посмертное поминовение душ согласно учению синто, хотя бы потому, что юрисдикция трибуналов не затрагивала религиозные вопросы.
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