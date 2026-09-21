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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андреева об изменениях после титула на ТБШ: «Теперь я немного больше в себя верю. Возможно, смогу выиграть «Шлем» снова»

Мирра Андреева рассказала об уверенности после победы на « Ролан Гаррос ». – Ты провела отличный год – взяла «Ролан Гаррос».

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