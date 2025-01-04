Российский медиаменеджер пожаловался на наркоманов в подъезде своего дома в Москве

Российский медиаменеджер пожаловался на наркоманов в подъезде дома в Москве Руководитель объединенной редакции РБК Петр Канаев в своем Telegram-канале пожаловался на наркоманов в подъезде своего дома в Москве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии