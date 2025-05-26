"Крушение Ту-134 над Тверью": Вот кто первым заявил о ЧП. И вот как всё было на самом деле

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Комментарии
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OlegЫЧ
На фото 154 -й старой версии(А или Б) с двигателями НК.
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3 час.
Игорь Кузнецов
Он участвовал в политических противостояниях и кризисах в перестроечные времена: в ГКЧП (1991), в перестрелках в Латвии в Вецмилгравис, штурме рижского здания МВД, погромах прибалтийских таможен. Освещал деятельность сторонников Верховного Совета в неотрицательном свете и незадолго до штурма Белого дома программа «600 секунд» последний раз вышла в эфир 1 октября 1993 года. Она даже была занесена в &quot;Книгу рекордов Гиннесса&quot;. Имеет награды, в частности, орден «За личное мужество», медали «Защитнику Приднестровья», «Участнику боевых действий в Чечне», «За укрепление боевого содружества». ... В период с 1994 по 1998 год был аналитиком Б.  Березовского, консультантом правительства РФ, а потом был советником губернаторов С-Петербурга — Владимира Яковлева и Валентины Матвиенко. ... Вот такие были времена и нравы.
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3 час.
Галина Разумовская
так это давно было
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2 час.
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