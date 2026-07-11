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Тюрпен после ВАР отменил пенальти в пользу Англии на 102-й минуте. Арбитр посчитал, что Бобб не фолил на Спенсе

Сборная Англии собиралась исполнить пенальти на 99-й минуте матча с Норвегией в 1/4 финала ЧМ (2:1, дополнительное время).

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