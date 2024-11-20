Мне прописали диету. Врач, увидев мой холестерин и гликемический индекс (показатель сахара), сказала: "тааак…".
Зефирчик
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Мне прописали диету. Врач, увидев мой холестерин и гликемический индекс (показатель сахара), сказала: "тааак…".
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