Открытое внеучебное мероприятие ´Реклама: за и против´.

30.11.2023 Преподаватели Бержанина Валентина Александровна и Парахневич Оксана Владимировна организовали и провели открытое внеучебное мероприятие, проведенное в форме подиум-дискуссии ´Реклама: за и против´, в учебных группах № 122 и 522.