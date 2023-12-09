Открытое внеучебное мероприятие ´Реклама: за и против´.

30.11.2023 Преподаватели Бержанина Валентина Александровна и Парахневич Оксана Владимировна организовали и провели открытое внеучебное мероприятие, проведенное в форме подиум-дискуссии ´Реклама: за и против´, в учебных группах № 122 и 522.
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