Вооружение и технику дальней авиации перевели на летний режим эксплуатации

В ходе смотра было проверено качество выполнения регламентных работ, индивидуальный комплект запасных частей, инструменты, заправочный инвентарь, техническое обслуживание и средства специальной обработки, а также правильность заполнения паспортов, формуляров и иной сопутствующей путевой документации для эксплуатации техники в летний период .
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