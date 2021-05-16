Вооружение и технику дальней авиации перевели на летний режим эксплуатации

В ходе смотра было проверено качество выполнения регламентных работ, индивидуальный комплект запасных частей, инструменты, заправочный инвентарь, техническое обслуживание и средства специальной обработки, а также правильность заполнения паспортов, формуляров и иной сопутствующей путевой документации для эксплуатации техники в летний период .