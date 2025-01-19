Кто заплатит за мусор: в России готовят новые правила финансирования площадок для сбора бытовых отходов

Александра А

Простое, я за кучи мусора буду платить по окнами, даже при по военном тарифе? За огромных крыс бегающих пр двору? Ничего же не изменилось, по сравнению с тем, когда платили сначала 88, потом 95, а потом 103 рубля! В доме 700 с лишним собственников, прописано в квартирах ещё больше, это ещё по нескольку раз 103 рубля. И что? Мусор убирается? Да нет! Он лежит, гниёт НЕДЕЛЯМИ! За что платитл? Ко мне опять залезут в карман, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЛОСЬ? Мы неделями звоним рег оператору, чтобы вывезли мусор! Хотя оператор САМ должен определить, как, когда, как часто нужно вывозить отходы. Но у нас оператор работает, С ПИНКА! И я буду должна платить за такие пинки по повышенному тарифу? То есть мусор опять останется моёй проблемой? Тогда, граждане министы-мцсорщики, не трепите люди нервы с тарифамия! Кричите о тарифах? Тогда заставьте повышать уровень качества работы операторов! Чтоб во дворах было чисто всегда! А не можете - снижайте тарифы! За 88 рублей, , так и быть, ясогласна глядеть на вывоз мусора раз в месяц, Пинать оператора не буду.