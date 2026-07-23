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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Астон Вилла» арендовала Гарначо у «Челси» на сезон с обязательным выкупом при определенных условиях

Алехандро Гарначо перешел из « Челси » в « Астон Виллу ». Клуб из Бирмингема объявил о переходе 22-летнего вингера на правах аренды до конца сезона-2026/27.

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