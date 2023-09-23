В Пскове продолжаются профилактические рейды совместно с отрядом ЮИД

Сегодня в Пскове в рамках «Недели безопасности дорожного движения» сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области провели профилактические рейды совместно с юными инспекторами дорожного движения многопрофильного правового лицея № 8.
Сегодня в Пскове в рамках «Недели безопасности дорожного движения» сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области провели профилактические рейды совместно с юными инспекторами дорожного движения многопрофильного правового лицея № 8.
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