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В Пскове продолжаются профилактические рейды совместно с отрядом ЮИД

Сегодня в Пскове в рамках «Недели безопасности дорожного движения» сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области провели профилактические рейды совместно с юными инспекторами дорожного движения многопрофильного правового лицея № 8.

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