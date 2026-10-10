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Все променяли картофель фри и пюре на это блюдо: редкий рецепт без возни

Разве можно кого-то удивить блюдами из картофеля? Грошовый овощ настолько приелся публике, что, кажется, раскрыть новые вкусовые качества картошки не получится даже у самых искусных кулинаров.

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