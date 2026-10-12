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Цены на коксующийся уголь в России выросли на 19,5-35,7% в октябре

Цены на коксующийся уголь в России выросли на 19,5-35,7% в октябре

Российские производители коксующегося угля в октябре повысили цены на внутреннем рынке на 19,5–35,7% по сравнению с сентябрем.

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