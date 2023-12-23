Провести новогоднюю ночь можно как дома, так как и в веселой компании друзей.

Синди Кроуфорд, Клаудия Шиффер, Диана СпенсерДо Нового года осталось всего несколько дней: помимо рабочих задач, необходимо сделать следующее – выбрать подарки коллегам и близким, продумать место встречи и собрать себе праздничный образ.
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