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Волынец: закон о запрете пропаганды чайлдфри не должен уходить в крайности

Волынец: закон о запрете пропаганды чайлдфри не должен уходить в крайности

Закон о запрете пропаганды чайлдфри – это не способ заставить россиянок рожать. Он в первую очередь направлен на борьбу с ложными ценностями, навязываемыми России "геополитическими партнерами", убеждена детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец.

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