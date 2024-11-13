Волынец: закон о запрете пропаганды чайлдфри не должен уходить в крайности

Закон о запрете пропаганды чайлдфри – это не способ заставить россиянок рожать. Он в первую очередь направлен на борьбу с ложными ценностями, навязываемыми России "геополитическими партнерами", убеждена детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец.