Ногинский спасательный центр подключился к ликвидации последствий потопа в Крыму

Сотрудники центра осуществляют комплекс мер по возведению временных дамб, расчистке территории от намола и восстановлению естественного русла реки в ЯлтеВ работу по ликвидации последствия потопа в Крыму подключился Ногинский спасательный центр.
Сотрудники центра осуществляют комплекс мер по возведению временных дамб, расчистке территории от намола и восстановлению естественного русла реки в ЯлтеВ работу по ликвидации последствия потопа в Крыму подключился Ногинский спасательный центр.
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