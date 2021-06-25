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Ногинский спасательный центр подключился к ликвидации последствий потопа в Крыму

Ногинский спасательный центр подключился к ликвидации последствий потопа в Крыму

Сотрудники центра осуществляют комплекс мер по возведению временных дамб, расчистке территории от намола и восстановлению естественного русла реки в ЯлтеВ работу по ликвидации последствия потопа в Крыму подключился Ногинский спасательный центр.

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