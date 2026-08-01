Полиция разогнала пытавшихся штурмовать кафе в Иерусалиме

Суббота в центре Иерусалима вновь обернулась напряжённым противостоянием: полицейские подразделения округа, включая участок «Лев а-Бира», а также бойцы спецназа ЯСАМ и погранстражи МАГАВ, были стянуты к кафе «Басимта» на улице Агриппас, где уже не первую неделю проходят протесты против работы заведения по субботам .