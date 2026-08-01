НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Московский комсомолец в Израиле

1 подписчик

Полиция разогнала пытавшихся штурмовать кафе в Иерусалиме

Полиция разогнала пытавшихся штурмовать кафе в Иерусалиме

Суббота в центре Иерусалима вновь обернулась напряжённым противостоянием: полицейские подразделения округа, включая участок «Лев а-Бира», а также бойцы спецназа ЯСАМ и погранстражи МАГАВ, были стянуты к кафе «Басимта» на улице Агриппас, где уже не первую неделю проходят протесты против работы заведения по субботам .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии