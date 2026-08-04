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Аргументы недели

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Юрий Бурлачко отметил рост интереса к сельскому туризму на Кубани

Юрий Бурлачко отметил рост интереса к сельскому туризму на Кубани

В своих соцсетях руководитель Заксобрания рассказал, что люди все чаще выбирают не пляжный отдых, а поездки с погружением в фермерский и сельский быт.

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