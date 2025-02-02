Патриотический час провели в Лихославльской библиотеке

27 января в Лихославльской библиотеке имени Владимира Соколова состоялся патриотический час «Кроме желания выжить, есть ещё мужество жить», посвящённый 81-ой годовщине освобождения Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков.
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