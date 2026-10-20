Сергей Еретин, ранее руководивший Энгельсским трубным заводом, 16 октября возглавил АО «Нытва», сменив Дмитрия Бутенко, который покинул пост по собственному желанию накануне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Украина теперь без мостов": Жесточайший МРДУ за Крым. "Хуже, чем обещал Путин" - Киев, Одесса, Львов. 210 ракет, 1500 БПЛА
- Шутка Мединского обернулась катастрофой для ЕС
- "Нас надули?": Новейший русский корвет, "связанный с Путиным", потоплен у Ливии БЭКом ВСУ. Что натворили ВВС США? После – ещё одно судно
Свежие комментарии
- ХЛ В Алматы судят бл...
- ХЛ В Алматы судят бл...
- В Петербурге трое...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым